Sosyal Medyadan Gizli Çekim Yapan Kişi Yakalandı

GİZLİ ÇEKİM YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizlice çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabında paylaşan kişinin tespiti için çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini belirledikleri Ş.K’yi evinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDA GÖRÜNTÜLER BULUNDU

Şüphelinin telefonunda gerçekleştirilen incelemelerde, paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Ş.K, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.