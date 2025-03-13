Haberler

Sosyal Medyadan Gizli Çekim Yapan Kişi Yakalandı

GİZLİ ÇEKİM YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizlice çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabında paylaşan kişinin tespiti için çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini belirledikleri Ş.K’yi evinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDA GÖRÜNTÜLER BULUNDU

Şüphelinin telefonunda gerçekleştirilen incelemelerde, paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Ş.K, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzurum’da 2025 Şubatında 9 Yaralamalı Kaza

Erzurum'da Şubat 2025'te jandarma bölgesinde 9 yaralamalı, 13 maddi hasarlı trafik kazası gerçekleşti. İki ayda 23 kaza oldu, bir kişi yaşamını yitirdi.
Haberler

Fatih’te Silahlı Saldırı: Bir Ölü

İstanbul Fatih'te bir oto tamircisi, maskeli bir saldırgan tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise kaçtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.