Sosyal Medyaya Sıkı Denetim ve Yaptırımlar

BAKAN GÖKTAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya konusunda yeni düzenlemelere dair önemli bilgiler aktarıyor. 13 yaş altındaki çocuklarla 13-16 yaş aralığındaki gençler için iki aşamalı bir sistem üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtti. Bakan, bu düzenlemenin amacının çocukları dijital bağımlılıktan korumak olduğunu ve sosyal medya platformlarına katı yükümlülükler getirileceğini ifade etti. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çocukların internet erişiminin yasaklanmayacağını ancak zararlı içeriklere karşı koruma sağlanacağını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı: “13 yaş altı ve 13-16 yaş grubuna yönelik iki farklı düzenleme yapılacak. Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik denetimler artırılacak. Ailelerin kontrol mekanizmaları güçlendirilecek.”

DENETİMLER VE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesi çerçevesinde platformlara yönelik iki ana başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. İlk olarak, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş doğrulama sistemlerinin sıkılaştırılması için platformlara yükümlülükler getirilecek. Ayrıca ailelerin çocuklarının sosyal medya kullanımını etkin bir şekilde kontrol edebilmesi için çeşitli ebeveyn denetim araçları zorunlu hale getirilecek. Bu yükümlülüklere uymayan platformlar için yaptırımlar uygulanacağını ifade eden Göktaş, denetimlerin titizlikle yürütüleceğini belirtti.

SOSYAL MEDYA VE ŞİDDET İLIŞKISI

Sosyal medya düzenlemelerinin gerekliliğine dikkat çeken Bakan Göktaş, platformların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini de gündeme getirdi. Bu açıklamaların hemen sonrasında İstanbul Arnavutköy’de yaşanan trajik bir olay, gençler arasındaki sosyal medya kaynaklı şiddetin ciddiyetini ortaya koydu. Olayda, 16 yaşındaki Yakup K., daha önce tartıştığı Yasin Bozuklu ile buluştu ve tartışmanın büyümesi sonucu yanında getirdiği bıçakla Yasin Bozuklu’yu öldürdü. Olayın ardından Yakup K. gözaltına alındı. İki gencin sosyal medya üzerinden birbirlerine hakaret ettikleri ve tartışmalarının burada başladığı öğrenildi.