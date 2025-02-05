Sosyal Medyaya Yeni Yaş Sınırlamaları Açıklandı

GÖKTAŞ’TAN YENİ DÜZENLEMELER ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Göktaş, sosyal medya ile ilgili yeni düzenlemeler hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Özellikle çocuklar ve gençler için sosyal medya kullanımını inceleyen bu düzenlemeler, yaş sınırlamalarını ve platformlara getirilecek yeni yükümlülükleri içeriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital tehditlerden koruma konusunda ebeveynlerin sorumluluğunun önemini vurguladı. Yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olamayacağını ifade eden Göktaş, “Artık anne babalar ‘dijital ebeveynlik’ olarak adlandırılan yeni bir sorumluluk alanında çocuklarını dijital dünyanın risklerine karşı koruma kapasitesine sahip olmak zorundalar” dedi. Bu kapsamda ebeveynlere yönelik eğitimlerin planlandığı belirtildi.

KADAMELİ YAŞ SINIRI VE PLATFORM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bakan Göktaş, sosyal medyada yaş sınırı ile ilgili kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını aktardı. Bu yeni düzenlemeler sadece yaş sınırı ile sınırlı olmayacak ve sosyal medya platformlarına da önemli sorumluluklar getirilecek. Göktaş’ın ifadelerine göre, platformlar bazı konularda yükümlülük altına alınacak.

SÜREÇ ve SONRAKİ ADIMLAR

Bakan Göktaş, sosyal medya platform temsilcileriyle bir araya gelmeyi planladıklarını ve bu yıl içerisinde ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürerek, milletvekillerinin desteğiyle sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yeni düzenlemelerle Türkiye’nin, çocukların ve gençlerin sosyal medyanın zararlarından korunması adına önemli bir atılım yapması amaçlanıyor.