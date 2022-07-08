Sosyal yardım ödemeleri öne çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin öne çekildiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ”Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programlarımız kapsamındaki ödemeleri öne çekerek 3 milyar 125 milyon TL’yi hesaplara yatırıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ödemesi yapılacak Temmuz ayı yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED’e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Temmuz ayında yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 658 milyon TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 296 milyon TL evde bakım yardımını Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Bu ay 550 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak” dedi.