Sosyal Yardım Programları Toplumsal Kalkınmayı Hedefliyoruz

SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI İLE TOPLUMSAL KALKINMA HEDEFİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımını teşvik ettiklerini belirterek, “Sosyal yardım programlarımız aracılığıyla bireysel ve toplumsal kalkınmayı hedefliyoruz. Türkiye olarak bu vizyon doğrultusunda toplumun her kesimini desteklemeye ve hiçbir bireyi geride bırakmamaya kararlıyız.” açıklamasında bulundu.

SİNAGPUR’DA ULUSLARARASI KONFERANS

Tarıkdaroğlu, Singapur’da ICSO2025 Uluslararası Fırsat Toplulukları Konferansı’nda Türkiye’nin uygulamalarına dair bilgi verdi. Bakanlık olarak destekleyici ve kapsayıcı politikalar geliştirdiklerini söyleyen Tarıkdaroğlu, kadınların yaşam koşullarını iyileştirme çalışmasının öncelikli adımlarından biri olduğunu ifade etti. “Kadın girişimciliğini destekleyen dijital platformlarımız ile kadınların dijital ekonomiye katılımını artırmayı hedefliyoruz. Bu platformlar, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına olanak tanıyor.” dedi.

ÇOCUKLAR VE ENGELLİLER İÇİN POLİTİKALAR

Tarıkdaroğlu, çocuklar ve engellilere yönelik yürütülen politika ve uygulamalara da değinerek, “Çocuklarımıza yönelik sunduğumuz koruyucu, destekleyici ve geliştirici hizmetlerle onların sağlıklı bireyler olarak topluma katılımını güçlendirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca çocukların aileleriyle birlikte kalmalarını önceliklendirdiklerini, aile birliğinin korunmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN EŞİT FIRSATLAR

Engelli bireylerin sosyal hizmetlerden faydalanmasını sağladıklarını vurgulayan Tarıkdaroğlu, “Bireylerin sosyal çevresinden kopmadan yaşamını sürdürebilmeleri için evde bakım yardımı ve gündüzlü bakım gibi hizmetler sunuyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sosyal yardım programlarıyla dezavantajlı grupları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER VE ULUSLARARASI AİLE FORUMU DAVETİ

Konferans çerçevesinde Singapur Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat ile de ikili görüşmeler gerçekleştiren Tarıkdaroğlu’nun, yürütülen çalışmalara dair bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunduğu öğrenildi. 2025 Aile Yılı kapsamında yapılması planlanan Uluslararası Aile Forumu’na davet gönderdiği bildirildi.