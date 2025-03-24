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Sosyalfest Bilgilendirme Toplantısı Karabük’te Yapıldı

TOPLANTI DÜZENLENDİ

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yapılan toplantıda öğrencilere, SOSYALFEST kapsamında gerçekleştirilecek yarışmalar ve proje süreçleri hakkında bilgi verildi. Toplantı, İlahiyat Fakültesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlendi ve burada İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak, katılacak öğrencileri proje başlıkları, model oluşturma süreçleri ve başvuru detayları hakkında bilgilendirdi.

YARIŞMA KATEGORİLERİ TANITILDI

Ayrıca, sisteme giriş, proje yükleme ve sonuç takibi gibi işlemlerle ilgili katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı. Toplantıda, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine özel olarak hazırlanan yarışma kategorileri tanıtıldı. Bu kategoriler, toplumsal sorunlara yönelik çeşitli alanlarda sosyal model tasarımları geliştirmeyi hedefliyor. Öğrenciler, toplumsal değerler, aile yapısı, bilişim uygulamaları, inanç ve ahlak eğitimi gibi konularda projeler geliştirerek çözüm önerileri sunma fırsatı yakalayabiliyor.

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