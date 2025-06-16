Sosyete Şaban, İzleyiciye Ulaşıyor

Sosyete Şaban filmi Televizyonda İzleyiciyle Buluşuyor

İzleyicileri ekrana bağlayan Sosyete Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarına geliyor. Sosyete Şaban filmini izlemek isteyenlerin merak ettiği “Sosyete Şaban konusu nedir?” ve “Sosyete Şaban oyuncuları kimlerdir?” gibi konuları araştırıyoruz. Sosyete Şaban, kendisini beğenmeyen beşik kertmesinin kalbine girmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Kahramanın Hikayesi

Köylü Şaban Ağa, beşik kertmesi olan Peri adındaki kadın ile evlenecekleri günü hayal ederek yaşamını sürdürmektedir. Güzel bir kadın olan Peri, Şaban’ın varlığından bile haberdar değildir. Amerika’daki eğitimini bitirdikten sonra ailesinin yanına dönen Peri, babasının ciddi bir maddi sorun yaşadığını öğreniyor. Babası, bu bunalımdan kurtuluşunun yolunun kızının zengin bir adam olan Şaban ile evlenmesi olduğuna inanıyor. Peri, babasını kurtarmak için Şaban ile evlenmeyi kabul ediyor. Ancak, gereken parayı aldıktan sonra Şaban’dan kaçarak şehre, eski yaşantısına geri dönüyor. Kendisine yapılanlardan dolayı incinen Şaban, intikam almaya karar veriyor. Köylü yaşamından kurtulup tam bir şehir insanına dönüşen Şaban, Peri’nin karşısına Dilaver Bey olarak çıkacak.

Film Kadrosu

Kemal Sunal (Şaban Ağa / Dilaver Bey), Perihan Savaş (Peri), Kenan Pars (Kadir), Süleyman Turan (Ali), İhsan Yüce (Kahya), Sırrı Elitaş (Şehmuz), Hayri Caner (Zülfü) ve Reha Yurdakul (Numan) gibi önemli isimler filmde rol alıyor. Sosyete Şaban, 1985 yılında izleyici ile buluştu.

Film Çekim Mekânı

Sosyete Şaban filmi, İstanbul’un kuzeyinde, Sarıyer ilçesi Büyükdere sırtlarında bulunan Bilezikçi Çiftliği’nde çekildi. Bu yer, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi içinde yer alıyor ve hala film ve dizi çekimleri için kullanılmaya devam ediliyor.