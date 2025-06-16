Sosyete Şaban, Zengin Adamla Evliliği Anlatıyor

İZLEYİCİLERİ EKRANA BAĞLAYAN SOSYETE ŞABAN FİLMİ

Sosyete Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bu film hakkında merak edilen konular arasında “Sosyete Şaban konusu nedir?”, “Sosyete Şaban oyuncuları kimler?” ve “Sosyete Şaban özeti” yer alıyor. Sosyete Şaban, kendisini beğenmeyen beşik kertmesinin kalbini kazanmak için uğraşan bir adamın hikayesini anlatıyor.

ŞABAN’IN HAYALİ VE PERİ İLE EVLİLİĞİ

Köylü Şaban Ağa, beşik kertmesi olan Peri adındaki kadınla evlenme hayali ile yaşamaktadır. Güzel Peri, Şaban’ın varlığından bile haberdar değildir. Amerika’daki eğitimini tamamlayan Peri, ailesinin maddi sıkıntılar içinde olduğunu öğrenir. Babası, bu zorlu dönemden kurtulmak için kızının zengin bir adam olan Şaban ile evlenmesini istemektedir. Peri, babasının durumunu düzeltmek için Şaban ile evlenmeyi kabul eder. Fakat gereken parayı aldıktan sonra, Şaban’dan kaçarak şehre döner.

ŞABAN’IN İNTİKAMI

Kendisine yapılanlardan incinen Şaban, genç kızdan intikam almaya karar verir. Köylü yaşamından kurtulan Şaban, bir şehir insanı olarak Peri’nin karşısına Dilaver Bey olarak çıkar.

FİLMİN OYUNCULARI VE ÇEKİM YERİ

Sosyete Şaban filminde Kemal Sunal (Şaban Ağa / Dilaver Bey), Perihan Savaş (Peri), Kenan Pars (Kadir), Süleyman Turan (Ali), İhsan Yüce (Kahya), Sırrı Elitaş (Şehmuz), Hayri Caner (Zülfü), Reha Yurdakul (Numan) ve Orhan Aydınbaş (Fransızca öğretmeni) gibi isimler yer alıyor. Sosyete Şaban filmi, 1985 yılında izleyici ile buluştu.

FİLMİN ÇEKİLDİĞİ YER

Sosyete Şaban filmi, İstanbul’un kuzeyinde yer alan Sarıyer ilçesi Büyükdere sırtlarında bulunan Bilezikçi Çiftliği’nde çekildi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi içinde yer alan bu çiftlik, film ve dizi çekimleri için hala kullanılmaya devam ediyor.