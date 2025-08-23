Şovmen Mehmet Ali Erbil Evlenecek

AŞKTA YAŞ FARKI TARTIŞMASI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 68 yaşında ve 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik hazırlığında olduğu kesinleşti. Çifte yakın kaynaklar, 28 Ağustos’ta evde sade bir nikah töreni yapılacağını açıklarken, sosyal medyada dikkat çeken bir başka konu, aralarındaki 42 yaş farkı oldu. Gülseren Ceylan’ın, Erbil’in kızlarından bile daha genç olduğu da bu durumu ilginç kılıyor. Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin 29, büyük kızı Sezin ise 43 yaşında bulunuyor. Bu dikkat çekici yaş tablosu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER VE DESTEKLER

Yaş farkının yanı sıra, gelin adayının Erbil’in kızı Yasmin’den küçük olması, sosyal medya kullanıcıları arasında hem eleştiri hem de destek mesajlarına neden oldu. Bazı kullanıcılar, “Yasmin’in doğum gününde tanışmışlar herhalde” gibi gönderme yapan yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Öte yandan, yaşına rağmen hâlâ hayata bağlı duruşunu takdir eden bazı takipçiler, “Aşk bir seçimdir, yaş değil his belirler” diyerek duruşlarını gösterdi. Bu tarz birlikteliklerin örnek gösterilmesini eleştirenler de çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu işin adı aşk değil, güç dengesizliği” ifadelerini kullandı. Erbil’in aile içindeki yaş dengesine mizahi bakış açılarıyla yaklaşanlar da oldu; bazıları “Bu ilişki matematik problemi gibi” sözleriyle durumu tiye aldı.

Almanya’da yaşayan Ceylan ile Erbil’in 2023’te sosyal medya üzerinden tanıştığı biliniyor. Zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi. Yakın kaynaklara göre, nikah öncesinde evlilik sözleşmesi yapmayı planlıyorlar. Bu, Mehmet Ali Erbil’in altıncı evliliği olacak ve geçmişteki evliliklerinden hiçbiri, bu kadar büyük bir yaş farkı ve aile içi dengesizliklerle tartışılmadı. Sosyal medyada yeniden alevlenen “Aşkın yaşı olur mu?” tartışması, bu durumla birlikte hararetli bir şekilde sürüyor.