İşte Sow’un yeni takımı

Uzun zaman Fenerbahçe’de forma giyen oyuncu Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep’e transfer oldu.

Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçirdiği Moussa Sow transferini bitirdiğini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından Sow’a özel hazırlanan bir video ile transferi duyuran Gaziantep temsilcisi, Sengalli oyuncunun sözleşme detayları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Bir dönem Fenerbahçe’de de top koşturan Sow, geçtiğimiz sene Al Ahlli Dubai takımından Bursaspor’a kiralık olarak gelmişti.

TRT