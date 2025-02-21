Soyadı Değişikliğinin Hikayesi: Ülker Markası

FORBES DERGİSİ’NİN ZENGİNİ MURAT ÜLKER

Finans dünyasının önemli yayın kuruluşlarından biri olan Forbes Dergisi’ne göre, Türkiye’nin en varlıklı iş insanı durumu 5.1 milyar dolarlık bir servete sahip Murat Ülker, LinkedIn üzerinden kendisine yöneltilen soruları cevaplıyor. Sözcü gazetesinden edinilen bilgilere göre Murat Ülker, soy isimlerinin Berksan’dan Ülker’e nasıl değiştiğine ilişkin soruya şu şekilde yanıt veriyor;

AİLENİN SOYADI VE KÖKENİ

“Ailemizin, Kırım’da ‘Devletler Sülalesi’ olarak biliniyor. ‘Devlet’, Dedemiz Hacı İslam Efendi’nin aile lakabı; buna soyadı da diyebilirsiniz. Yani, Kanuni’nin ‘Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi’ özdeyişindeki ‘devlet’ anlamında… 1929’da Kırım’dan Türkiye’ye göç eden ailemizin yeni Soyadı Kanunu ile birlikte bir soyadı alması gerekmiş. Dedemin adı İslam. Kırım’daki aile lakabını alırlarsa, ‘İslam Devlet’ olacak. Bu duruma itiraz edip geri adım atıyorlar. Tekrar düşünmüşler ve ‘Berksan’ soyadında karar kılmışlar.”

İMALATHANENİN İSMİ VE SOYADININ GELİŞİMİ

Yıllar sonra, amcam ile babam bir bisküvi imalathanesi satın almış. İmalathanenin adı ‘Üçyıldız Bisküvileri’ imiş. İş yerini satan kişi, markasını vermekten vazgeçince, “Ülker” ismini bulmuşlar. Ülker Bisküvileri piyasaya çıktıktan bir süre sonra, müşterilerden firma için gelen sipariş mektuplarının zarflarında ‘Asım Ülker’ veya ‘Sabri Ülker’ isimleri yer alıyormuş. Müşteriler, markamızı soyadı zannetmişler. Babamdan duydum ki, görüştüğü yabancılar da kendisine ‘Mr. Ülker’ diye hitap ediyorlarmış. Aile büyükleri, bu gelişmeler doğrultusunda düşünmüş ve ‘Soyadımızı, herkesin bildiği, kendiliğinden oluşan Ülker ismine çevirelim’ demişler.