Şoygu, Hulusi Akar ile görüştü

Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, başkent Moskova’daki Suriye ile ilgili dörtlü toplantıya katılan Türkiye, İran ve Suriye savunma bakanları ile ikili görüşmeler yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Moskova’ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra işbirliği ile küresel ve bölgesel güvenliğin sağlanmasıyla ilgili konular ele alındı.

Moskova’da Suriye konusunda dörtlü toplantı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve rejim istihbarat başkanlarının Moskova’da bir araya geldiği bildirilmişti.

Toplantıda, tarafların Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarının teyit edildiği, Suriye’de ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için bu formattaki toplantıların devamının önemine vurgu yapıldığı belirtilmişti.

Rus bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede “Suriye’de güvenliğin güçlendirilmesi” ve “Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesi” için “pratik tedbirlerin” ele alındığı belirtildi.

Açıklamada “Görüşmelerin ardından taraflar Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına olan bağlılıklarını ve Suriyeli mültecilerin bir an önce vatanlarına dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini bir kez daha teyit ettiler” denildi.

Suriye devlet medyası ise, Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan ve görüşmelerin “Türk ordusunun ülkeden çekilmesi” konusuna odaklandığını belirten bir açıklama yayınladı.

Rusya, Türkiye’nin Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirmek için isyancıları ve muhalefeti desteklemeye başlamasından bu yana çok az resmi temasta bulunduğu Suriyeli müttefiki ile Ankara arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasını teşvik ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye lideri ile bir barış zirvesi fikrini ortaya attı ancak Esad, bunun öncesinde ülkesinin kuzeyinde konuşlu Türk askerlerinin çekilmesini talep ediyor.

Nisan ayı başında İranlı, Rus, Türk ve Suriyeli diplomatlar Moskova’da bir araya gelerek dışişleri bakanlarının gelecekteki toplantısına dair müzakerelerde bulunmuştu.