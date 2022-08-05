Soylu: 2 terörist daha sarı torbaya girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK elebaşı Murat Karayılan’ın görevlendirdiği 2 teröristin sarı torbaya girdiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle: Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi.

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