Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: 2023’te boynunun ölçüsünü alır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “O, Avrupa’nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş Türkiye’nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor. Bize hesap soracaklarmış, neyin hesabını soracaksınız? Terörü bitirdiğimizin mi, FETÖ’yü tasfiye ettiğimizin mi, ay yıldızlı bayrağımızın ülkemizin her santimetrekaresinde huzur içerisinde dalgalanmasının mı hesabını soracaksınız? 2023’ü bekler, yine boynunun ölçüsünü alırsın.” dedi.

Diyarbakır’daki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüştü. Soylu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti’nin 19 yıldır Türkiye’yi idare ettiğini, gelinen noktanın bütün dünyayı imrendirecek bir çizgide olduğunu söyledi.

“Etrafımızdaki coğrafyayı görüyorsunuz. AK Parti iktidara başladığında Irak neredeydi Suriye neredeydi? Şimdi onları bir cenderenin içerisine düşürdüler. Birisi istikrarsızlığa mahkum edildi, biz altyapımızı güçlendirdik. Onlar maalesef batının ortaya koyduğu tezgahlarla ve oyunlarla çok mesafe kaybetti. Yıllarca aynı tuzağı bize yaptılar. Batı ile iktisadi, sosyal ve ekonomik olarak aramızı açmak için ellerinden geleni ortaya koydular.” diyen Soylu, AK Parti’nin bu makus talihi tersine döndürdüğünü aktardı.

Türkiye’de iktidarları döneminde hayata geçirilen hizmetlere değinerek, temeli güçlü atıp, yola güçlü bir şekilde devam etmek için yürütülen çalışmalarla Türkiye’nin bugün birçok saldırıya karşı içeriden ve dışarıdan güçlü bir şekilde ayakta kaldığını bildiren Soylu, bunun sebebinin AK Parti’nin Türkiye’yi iyi tanıması, Cumhur İttifakı’yla adımlarını güçlü bir şekilde atması, öncelikleri iyi belirlemesi, Türkiye’nin atacağı adımları ciddi şekilde tanzim etmesi olduğunu kaydetti.

Türkiye’de sağlanan bu gelişmeleri birilerine anlatabilmenin mümkün olmadığına değinen Soylu, şunları kaydetti:

“O, Avrupa’nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş Türkiye’nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor. Bakın sorumluluğumuz yüksektir, büyüktür. Bize hesap soracaklarmış, neyin hesabını soracaksınız? Terörü bitirdiğimizin mi, FETÖ’yü tasfiye ettiğimizin mi, dünyanın en büyük havalimanını yaptığımızın mı, bu ülkede ay yıldızlı bayrağımızın ülkemizin her santimetrekaresinde huzur içerisinde dalgalanmasının mı insanların 24 saat güven içerisinde yaşamasının mı hesabını soracaksınız? Neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Avrupalı 10 büyükelçiyle bize Kato Dağı’nın mı hesabını soracaksın? 6-8 Ekim’de gençlerimizin, insanlarımızın ümitlerini topraklara gömenlere bir daha fırsat vermediğimizin mi hesabını soracaksın? 2023’ü bekler, yine boyunun ölçüsünü alırsın. Tayyip Erdoğan’ı tanımayanlara söylüyorum, Tayyip Erdoğan bu milletin hizmetkarıdır ve bu millet hizmetkarına sonuna kadar sahip çıkacaktır. 10 büyükelçinin şımarttığı bir siyaset nasip etmesin. Yürüyüşümüz onurludur, bu ülkenin, AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın, Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacak çok işi var.”

Bakan Soylu, bu ülkeye tekrar huzursuzluğu getirmeye, terörü tekrar musallat etmeye çalışanlara ders verilmesi gerektiğini belirterek, “Anladınız değil mi kimi söylediğimi? Burada gelip istismar yapıyorlar, Ankara’da, Avrupa’da defle oynuyorlar. HDP’liler öyledir. Bu milletin emeğiyle, itibarıyla, geleceğiyle onları oynatmayacağız. Bunu oy ve demokrasiyle sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.