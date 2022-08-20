Soylu: 2023’te ülkede tek bir terörist kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 yılında ülke içinde tek bir terörist bile kalmayacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt’ta vatandaşların yoğun sevgi seliyle karşılandı. Vatandaşlara Valilik Binası önünde hitap eden Bakan Soylu, “2023 yılında Cumhuriyetin 100’üncü yılında bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak” dedi.

Bugün akşam saatlerinde Bayburt’a bir dizi temaslarda bulunmak üzere gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik Binası önünde kent protokolü ve yoğun vatandaş topluluğu tarafından karşılandı. Bakan Soylu’ya sevgi selinde bulunan vatandaşlar fotoğraf çekilebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Vali Cüneyt Epcim’in selamlama konuşmasının ardından vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, PKK’nın ABD ve Avrupa tarafından en çok desteklendiği bir dönemde olunduğunu söyledi.

“Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK’ya 2 milyar dolar resmi yardım yapmış”

Bakan Soylu, “Bir taraftan ekonomik saldırılarla Türkiye’ye diz çökertebilir miyiz, Suriye’nin kuzeyinde bir terör devleti kurabilir miyiz diye plan, program ve oyun kurmaya çalışanlar var. Diğer taraftan şunu dün de söyledim bugün de söylüyorum. PKK’nın ABD ve Avrupa tarafından belki de en çok desteklendiği dönem bu dönemdir. Son 3 yılda Amerikan senatosu PKK’ya 2 milyar dolar resmi yardım yapmış. Gayri resmi yardımları bir tarafa bırakıyorum. Zannediyorlar ki paralarıyla, oyunlarıyla, tuzaklarıyla, teröristlerle bir araya gelerek bize diz çökertecekler. Onlar hangi adımı atarlarsa atsınlar, hangi oyunu kurarlarsa kursunlar, onlar bir taraftan Gezi olaylarını yaptılar. Bizi diz çökertemediler. Bir taraftan 17-25 Aralık, FETÖ darbesini yaptılar bizi diz çökertemediler. Onlar zannettiler ki milletimiz bu işi anlamıyor. Onlar zannettiler ki Bayburtlu hemşehrilerim bu işi takip etmiyor. Ben bir şey biliyorum. Şurada Bayburt’ta bir kahveye oturayım eğer Amerikan başkanına fesini ters giydirmez ise benim hemşehrilerim başka bir şey bilmiyorum” dedi.