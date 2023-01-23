İçişleri Bakanı Soylu: 3’ü öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta Eren Abluka Sonbahar Kış 23 Operasyonu’nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları kararlılıkla sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’da TEM Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı ile KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı’nda, Şırnak’ta Eren Abluka Sonbahar Kış 23 Operasyonu’nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

“Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi” Operasyonu 21 Ocak’ta Şırnak’ta başlatıldı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 9 tabur, 67 operasyonel tim ve 871 personel görev alıyor.