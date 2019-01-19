Soylu: 53 bin Suriyeli oy kullanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış olan 53 bin 99 Suriyelinin yerel seçimde oy kullanabileceğini belirtti.
Soylu’nun açıklamalarından satır başlar şöyle;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart seçimlerinde oy kullanabilecek. Bu sayede oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk.
(31 Mart seçimleri) Seçim günü 547 bin kolluk personelimiz görev başında olacaktır.
Adres bilgileri eksik olan 363 bin kişiden 64 bini bilgilerini güncelledik.