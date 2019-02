Soylu: ABD seçimi takip ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçimleri Amerika Birleşik Devletleri’nin kendisinden iyi takip ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tam dünyada bizim oyun kuracağımız bir dönemdir. Bunun için önümüzdeki 4.5 yıl çok önemlidir. Hep beraber bu 4.5 yılda bir sıçramayı gerçekleştirmemiz lazım. Bunun yolu da demokrasiden geçiyor, insanlara meseleyi anlatmaktan geçiyor” dedi.

Soylu, bir otelde düzenlenen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, çok önemli bir döneme doğru gidildiğini, kendisinin bunu kırılma dönemi olarak nitelendirdiğini belirterek, “Bir yerel seçim diye aman ha ‘ne olacak?’ demeyin. Bir belediye seçimine gidiyoruz, belediye seçiminde hafif bir zafiyete düşelim bak bakalım 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeyecekler mi?” diye konuştu.

‘CHP’Yİ SADECE CHP OLARAK MI GÖRÜYORSUNUZ?’

Katılımcılara, “Siz CHP’yi sadece CHP olarak mı görüyorsunuz?” sorusunu yönelten Soylu, şöyle devam etti:

“Sadece bugün onunla ittifak eden FETÖ, PKK’yı bir terör örgütü olarak mı görüyorsunuz? Arkasında koskoca, bu coğrafyayı eline geçirmeye çalışan bir dünya var. Üçüncü havalimanını, enerji geçiş güzergahını yönetmek isteyen bir dünya var. Orta Doğu’ya, Balkanlar’a, Afrika’ya, Orta Asya’ya, Doğu Türkistan’a uzanmak isteyen bir dünya var. Biz bunu 50 gramlık oy pusulasıyla koruyoruz. Bu ülkede sadece yer üstündekiler mi, bizler mi varız? Bu topraklar yer altındakilerin, yer üstündekilerden daha fazla hakkı olduğu topraklardır her daim de daha fazla hakkı olacağı topraklardır. Bu coğrafya tesadüfi kararlar alamaz, alma hakkı yoktur. Bu coğrafyanın kararları kuvvetli kararlar olmalıdır. Her aldığı kararın, her attığı adımın, bütün bunların tamamının çok önemli olması gerekir. ‘Bugünü geçirelim’, bugünü geçiririz de yarın bugünün acısını çok fena çıkarırlar. Her zaman çıkarttılar…”

Türkiye’nin geçmişte yaşadığı sıkıntıların hala unutulmadığının altını çizen Soylu, “Geçmişte gücümüz, kuvvetimiz yoktu. Bugün cesaretimiz, kuvvetimiz, kudretimiz, gücümüz var ve bunları hep birlikte sağlayabilecek bir aklımız var. Türkiye eğer 31 Mart’tan güçlü çıkarsa onlar da biliyorlar ki Türkiye’nin önünü bundan sonra tutabilmek çok zordur. Bugün topyekün yüklenmelerinin temel sebebi budur” dedi.

‘AMERİKA SEÇİMİ SENDEN, BENDEN ÇOK DAHA İYİ HESAP EDİYOR’

Soylu, Türkiye’de yerel seçim sürecinin, bu seçim kampanyası dönemiyle başlamadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

“24 Haziran bitti, ne zaman döviz operasyonları, ne zaman ekonomik saldırılar başladı Türkiye’nin yerel seçim dönemi de o zaman başlamıştır. Ne zannediyoruz yani adaylar açıklanınca, adaylar müracaat edince mi? Seçimi benden, senden iyi hesap edenler var. Amerika seçimi senden, benden çok daha iyi hesap ediyor. Bu kadar açık ve net söylüyorum, lafı karnımda tutmuyorum. Etrafa yaydıkları adamlar, operasyonları inanın Türkiye’yi şu elde ettiği sıçramadan geri döndürmek içindir. Onlar, 4.5 yıl içerisinde Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı ile Sayın Devlet Bahçeli’nin öngörüsüyle, ortaya koyduğu iradeyle, meseleyi beka olarak tanımlamasıyla ve Cumhur İttifakı’nın gücüyle bir taraftan Türkiye’de bu 4.5 yılı hükümet açısından çok iyi yürütebileceğini biliyorlar.”

TRT