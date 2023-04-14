Soylu açıkladı: 332 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 332 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Açıklamaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Diyarbakır’da uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen 201 kişinin gözaltına alınırken İstanbul’da da suç örgütüne yönelik operasyonda 161 şüpheliden 131’i gözaltına alındı.

Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Soylu, bugün iki önemli operasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, detaylarını paylaştı.

Bakan Soylu, 10 ay önce ilkini başlattıkları kökünü kurutma operasyonlarında bugün 50’nci operasyonu gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “236 şüpheliye yönelik başlattıkları bu operasyonda bu saat itibariyle 201 şüpheliyi gözaltına aldılar.” diye konuştu.

“BUGUNÜN İKİNCİ OPERASYONU İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ”

Günün ikinci büyük operasyonunun ise İstanbul’da gerçekleştirildiğini belirten Bakan Soylu, “Bu sabah itibarıyla gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalandığı örgüte yönelik 161 şüpheliden 131 şüpheli gözaltına alınmıştır.” dedi.

Operasyonda 7 tüfek, 20 tabanca, 6 tüfek, 2 çelik yelek ve buna yönelik birçok suikast ve aynı zamanda suç aleti ele geçirildi.