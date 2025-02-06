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Soylu Ailelerdeki İkinci Çocukların Kaderi

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Onun geleceği, dünyaya adım atmadan önce zaten şekillenmiştir. Bir gün babasının tahtına oturacak ve hayatı bu doğrultuda gelişecektir. Bu tarz aileler, geleceği güvence altına almak için bir değil, birden fazla çocuk dünyaya getirir. Eğer her şey planlandığı gibi gitmezse, ailenin tahtının kaybolmaması için alternatif yapılar oluştururlar. Ancak veliahdın ardından doğan kardeşler her zaman ikinci planda kalıyor. Elbette onlar da ailenin sağladığı tüm imkanlardan ve ayrıcalıklardan yararlanıyor ama yine de ablanın birkaç adım arkasında kalıyorlar.

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