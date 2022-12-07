Soylu: Avrupa mücadeleden vazgeçti

Türkiye’nin yasa dışı göçe yönelik başarılı adımlar attığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2022’de Avrupa’da yakalanan kaçak göçmen ve geri gönderilen göçmen sayısı 55 bin. Sadece Türkiye’de şu ana kadar 110 bin kaçak göçmeni ülkesine gönderdik” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığının düzenlediği ‘105-110. Dönem Mülki İdare Amirleri Eğitimi’nin açılış törenine katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, devlet tecrübesinin önemine değinerek, “Bizim devletimizin en temel vasfı tecrübesidir. Özellikle milletimizin ortaya koyduğu hassasiyet, sadakat, bağlılık ve devlet hangi saldırılarla karşı karşıya kalsın, onu ayakta tutma bilinci ve onu yaşatıp devam ettirme bilinci bu milletin en önemli unsurlarından birisidir” değerlendirmesinde bulundu.

“Yaptığımız iş sadece kendimize ve kendi dönemimize ait değil”

Yapılan güzel işlerin geleceğe zararsız taşınması gerektiğini ifade eden Bakan Soylu, “Devletleri itibarsız yapmak elbette devlet dışı organizmaların işine gelir. Yaptığımız iş sadece kendimize ve kendi dönemimize ait değil. Emaneti geleceğe sağ salim ve geliştirerek teslim etme ve aynı zamanda bu emanetin içerisindeki bütün unsurları geleceğe sağ salim taşıyabilme amacıdır” diye konuştu.

“Geçen sene 58 milyon, bu yıl afette 28 milyon eğitim verdik”

Birçok konuda eğitimler verildiğini aktaran Bakan Soylu, “İçişleri Bakanlığı olarak son yıllarda hizmet içi eğitimlerimize ağırlık verdik. Merkez ve taşra birimlerimizde 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz hizmet içi eğitimlere mükerrerler dahil 2.7 milyon katılım oldu. Sadece bu yıl verdiğimiz ‘SİBERAY’ eğitimi 5.1 milyon. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetle mücadelede birçok adım attık. Erkeklere yönelik bir eğitim seferberliğine de başlamamız gerektiğini de düşündük. Şu ana kadar neredeyse 7 milyonu yakalayan bir durumdayız. Geçen yıl ‘Afet Eğitim Yılı’ idi. Bu yıl ise ‘Afet Tatbikat Yılı’ idi. 94 bin tatbikat yaptık şu ana kadar, oysa hedefimiz 54 bindi. Gerçekleştirdiğimiz adımların başında eğitimi tuttuk. Geçen sene 58 milyon, bu yıl afette 28 milyon eğitim verdik, vermeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.