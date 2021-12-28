Soylu: Batıyı kendine tapınak belirlemiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefet partilerinin batı yanlısı tavırlarını eleştirdi ve siyasi hırsların bir kenara bırakılması gerektiğini savundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da Türkiye Muhtarları El Ele Projesi’nde açıklamalarda bulunuyor. Soylu, “Bize oy verenleri, bize seçenleri, bize sorumluluk verenleri güvenlerini temin edebilmek için gayret ediyoruz. Asayişin temininde, terörle mücadele bile siyasi hırslarından ayrışmayan, batıyı kendine tapınak belirlemiş özgüvensiz anlayışlarla dönem dönem karşılaşıyoruz.” dedi.

Bize oy verenleri, bize seçenleri, bize sorumluluk verenleri güvenlerini temin edebilmek için gayret ediyoruz. Asayişin temininde, terörle mücadele bile siyasi hırslarından ayrışmayan, batıyı kendine tapınak belirlemiş özgüvensiz anlayışlarla dönem dönem karşılaşıyoruz. Bakın sizler muhtarsınız hanginiz sokaktaki bekçilerden rahatsız oluyorsunuz? Onların itibarını sarsmak için çalışan siyasetçileri görüyoruz. Gittiğimiz her yerde bizim daha fazla bekçiye ihtiyacımız var talebi ile karşılaşıyoruz.