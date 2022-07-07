Soylu: Bildiğimiz CHP yalan, fitne

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili CHP komisyon üyelerinin ret oyu vermesini eleştirdi.

Kadıköy’de polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili dün Hazırlık Komisyonu çalışmasını tamamladı. AK Partili vekil Ali Özkaya başkanlığında toplanan komisyonda Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması dosyası oy çokluğuyla kabul edildi. CHP ve HDP’li komisyon üyeleri ret oyu kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin komisyonda ret oyu vermesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bakan Soylu açıklamasında, “Bildiğimiz CHP Yalan, fitne, iki yüzlülük… CHP; Türk Polisi-PKK tercihinde gözünü kırpmadan PKK’lı Salihe Aydeniz’i tercih etti. Kılıçdaroğlu’nun da, Polis istismarı yapan sünepelerinin de TBMM çatısı altındaki bu tercihten yüzü kızarmaz. Kaderdaşlarınız 6’lı masaya hayırlı olsun” dedi.