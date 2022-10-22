Soylu: Biz insanlığa sırtımızı dönemezdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkesindeki kaostan Türkiye’ye sığınan Suriyeliler hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2021 yılbaşından eylül ayına kadar gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 43 bin 420’ydi.” diyerek yeni rakamı paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç politikalarına ilişkin Twitter hesabından bir video paylaşarak açıklama yaptı.

Bakan Soylu, 11 yıldır sahillerden, denizden bebek cesetleri toplandığını belirterek, “11 yıldır umuda yolculuk eden insanlara el uzatıyoruz. Bu millet, bu devlet yanlış bir şey yapmadı. Gurur duyulacak, onurlu bir iş yaptı. Biz komşumuza sırtımızı dönmedik, biz insanlığa da sırtımızı dönemezdik. Halep, Şam, Bağdat, biz bu şehirleri ilk defa duymadık. Tarihimizde beraberdik, Çanakkale Savaşı’nda beraberdik. Bize sığınanlara kapımızı kapatamazdık. Boraltan Köprüsü’nü tekrar yaşayamazdık” ifadelerini kullandı.

Yabancı düşmanlığını bir kesimin artırması sonucu turistlerin de hedef gösterilir hale getirildiğini kaydeden Soylu, “Allah’tan milletimiz yüksek ferasetiyle bu provokasyonlara, oyunlara gelmedi. Öte yandan, ülkelerinden savaş ve benzeri sebeple ülkemize gelen sığınmacılar var. Biz insanlık adına, komşuluk adına sığınmacılara, daha doğrusu ülkesinde savaş olanlara uluslararası kurallar çerçevesinde sahip çıkıyoruz. Bunların da sayısı farklı ülkelerden toplam 320 bin kişi. Yine savaştan kaçarak uluslararası kurallar çerçevesinde ülkemize gelen geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyeliler var. Suriyeli kardeşlerimizin gelişi, 2011’de başladı. En yoğun dönem 2013 ile 2016 arasında oldu. 2018’den beri Suriyeli sayısı hemen hemen aynı kaldı. 2018 sayımız, 3 milyon 623 bindi, halihazırdaki sayı ise 3 milyon 629 bin kişi” dedi.