Soylu: Bu hesap 2023’te kapanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamasında CHP yönetimine yüklendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 seçimlerini siyasi kazanım olarak görmemek gerektiğini belirterek, “Sadece hesabımız siyasi olmaz. Şu yetimler var ya dünya coğrafyasında yetim bıraktıkları… Diyarbakır anneleri var ya 8-10 yaşındaki çocukları ellerinden alarak dağa getirip eline silah verdikleri… Hesap sadece siyasi hesap olmaz. Bu hesabı millet 2023’te kapatacaktır ve tarihe Kılıçdaroğlu’nu da onun zihniyetini de gömecektir.” dedi.

Mücadele ederken sayının değil inancın önemli olduğunu dile getiren Soylu, “Ekonomik büyüklük önemli değil, etrafımızdaki coğrafyanın ve bize inanan, güvenen bütün insanların duası önemli. Onların bize kurdukları pusular, oyunlar önemli değil, bizim ne yapacağımız, ortaya ne koyacağımız önemli.” ifadelerini kullandı.

Soylu, “AK Parti teşkilatı 21. asrın başından itibaren devrimlerin öncüsüdür. Değişim ve dönüşüm yaptıklarına hafiftir. Bu ülkede insanların aklından geçiremeyecekleri zihniyet devrimlerini her şeye ve herkese rağmen yapmıştır.” şeklinde konuştu.

Batı, HDP, FETÖ ve yeminli Türkiye düşmanlarıyla ittifak edenlere bu milletin iktidar vermeyeceğini, karşılarında milli hassasiyetini kaybetmiş muhalefetin olduğunu belirten Soylu, “Biz bütün bu anlayışa, yaptıklarına sesimizi çıkarmaz, ’20 yıldır iktidarız, bu millet bize elbette yaptıklarımızın karşısında oyunu verir.’ diye bir anlayış içinde olursak, bu ülkeye de bu millete de geçmişimize de son 20 yıldaki devrimlerimize ve yapacaklarımıza da gelecek nesillerimize de yanlış yapmış oluruz.” dedi.