Soylu: Bunlar 2023 Türkiye’sinin provasıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin terörle mücadeledeki başarısına değindi ve doğuda yaşananların 2023’ün provası olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu, “Doğu ve Güneydoğu’da insanların gece yarılarına kadar iş yerlerini açık tutmaları, parklarda, caddelerde gezmeleri 2023 Türkiye’sinin provalarıdır” dedi

Terörle mücadeleye de değinen Soylu, Türkiye’yi terörden arındırdıklarına ve arındırmaya devam ettiklerine dikkati çekti. Bakan Soylu “Terör örgütlerine diz çöktürmeye çalışıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı, Türkiye’nin geleceğe yürüyüşünü kıskananların ve buna engel olmak isteyenlerin var olduğuna işaret etti. Kendilerine verilen emaneti gelecek nesillere daha güçlü bırakabilmek için bir irade ortaya koyduklarını ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: 2023’ün ilk emarelerini görmeye başladık. Ağrı’daki kodlama sınıflarında, tekstil atölyelerinde görmeye başladık. Bakın bugün Doğu ve Güneydoğu’nun gündemi PKK değildir, sanayi sitelerinin daha fazla artmasıdır, üniversitelerde daha fazla öğrenci olmasıdır, turizmdir. Doğu ve Güneydoğu’da insanların gece yarılarına kadar iş yerlerini açık tutmaları, parklarda, caddelerde gezmeleri 2023 Türkiye’sinin provalarıdır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Soylu “Ana muhalefet partisi başkanı diyor ki ‘Polis eliyle bir vakfın toplantısını bastırdı’. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar büyük bir iftira Türk polisine, Türk Devleti’ne atılabilir mi? Polis bunu yaptı diye iftira atmak, ana muhalefet partisi başkanına yakışır mı? Büyük başarılara imza atan bir teşkilata iftira atmak ayıptır, günahtır, yazıktır ya. Bu yalanların neresini düzeltelim” diye konuştu.