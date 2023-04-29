Soylu: Büyük bir petrol rezervine ulaştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da yaptığı açıklamasında Gabar’da büyük bir petrol rezervine ulaştıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da sivil toplum kuruluşu başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, bir de büyük müjde verdi. Soylu, Gabar’da büyük bir petrol rezervine ulaştık” dedi.

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını asgari düzeye indirmek için karada da denizde de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Enerjiye yönelik yeni bir müjde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Soylu, “Gabar’da yüksek rezerv oranlarına sahip petrol kuyusu” bulunduğu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da sivil toplum kuruluşu başkanları ile bir araya geldi. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Soylu, burada bir de petrol müjdesi verdi.

Soylu, “Enerjimizi tam bağımsız hale getirmeliyiz. Hep beraber. Tam bağımsız. Onun için sakarya gazı önemli. Onun için… Şimdi dün akşam yine Gabar’dan her müjdeyi aldıklarında veriyorlar. Şimdi rakamları söylemeyeceğim.

Önümüzdeki günlerde inşallah daha iyi bir şekilde açıklanacaktır. Ama Türkiye’yi çok rahatlatacak bir rezervi zaten 8 bin 900 varil günlük üretmeye başlamıştık. Büyük bir rezerve daha ulaşmış olduklarının büyük bir memnuniyetini ve müjdesini yaşıyoruz. Cenabı Allah yardım ediyor. Oradaki dağların bir kısmının ismi petrolle müsemmadır. Ya orada var. Var mübarek de bizi yıllardan beri uzak tutmuşlar.

Eskiden Batman petrol şehriydi, şimdi Şırnak petrol şehri.” İfadelerini kullandı.