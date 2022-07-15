Soylu: Büyüklerimiz ne yaptıysa biz onu yaptık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı darbe girişimi hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Soylu, “Çanakkale’de ne yaptıysak, Şehitler Köprüsü’nde onu yaptık. Atalarımız, büyüklerimiz ne yaptıysa biz onu yaptık. Biz vatanımızı savunduk, ülkemizi kurtardık.” dedi.

Bakan Soylu’nun mesajı şöyle; Çanakkale’de ne yaptıysak, Şehitler Köprüsü’nde onu yaptık. Sakarya’da ne yaptıysak, Gölbaşı’nda, Kızılay’da, Kahramankazan’da, Külliye’de, Hasdal’da, Ankara İl Emniyet’te, onu yaptık. Telgrafçı Manastırlı Hamdi ne yaptıysa, Türksat mühendisleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı onu yaptı.

Şerife Bacılar, Kara Fatmalar, Nene Hatunlar ne yaptıysa ev hanımı Ayşe Aykaç, Özel Harekat Polisleri Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit , Gülşah Güler, Zeynep Sağır, Sevda Güngör, onu yaptılar.

57.Tümen’deki aslanlar ne yaptıysa asker Ömer Halisdemir, işçi İhsan Yıldız, memur Köksal Karmir, polis Münir Alkan, esnaf Timur Aktemur, matbaacı Fazıl Gürs, mobilyacı Murat İnci ve daha niceleri, onu yaptılar.

Atalarımız, büyüklerimiz ne yaptıysa biz onu yaptık. Biz vatanımızı savunduk, ülkemizi kurtardık.

15 Temmuz; tıpkı yüz yıl önce Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda geçit vermediğimiz ataları gibi, 21. yüzyılda bu ülkeyi teslim almak ve zulmü hakim kılmak isteyenlerin, içimizdeki hainlerle birlikte düzenlediği “Türkiye’yi teslim alma ve ilelebet köleleştirme” girişimidir. Türk insanı o gece 251 Şehidiyle ve şehadete aday binlerce insanıyla, gazileriyle bu girişime engel olmuştur.

100 yıl önceki hain saldırıda millete önderlik eden, dünyaya itiraz eden bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları vardı; hamd olsun, 15 Temmuz’da da Cenab-ı Hak bu cesur ve ferasetli millete dirayetli bir lider ve kahramanlar nasip etmiştir.

Ülkemiz bugün, 15 Temmuz’un tahribatını gidermiştir. Kamu düzeni açısından 15 Temmuz ihanetinin ve FETÖ’nün yol açtığı hiç bir eksiklik ve devlet hizmetlerinde hiçbir aksama veya noksanlık, bugün için sözkonusu değildir. Buna karşılık, o geceki ve öncesindeki ihanetin izleri, çıkardığımız dersler, kaybettiklerimizin acısı ise her zaman taze kalacak, unutulmayacak ve unutturulmayacaktır.

Biz biliyoruz ki bu girişimlerin sonu gelmeyecektir. Türkiye’yi içerden fethetme gayretleri hep sürecek, demokrasimiz her zaman böyle ihanetlere ve taarruzlara maruz kalacaktır. Ancak yine biliyoruz ki Aziz Milletimiz, yüz yıl önce olduğu gibi, binlerce yıllık tarihinde olduğu gibi gelecekte de vatanını, bayrağını, özgürlüğünü ve iradesini koruyacak, demokrasisine sahip çıkacaktır.

Bu vesileyle 15 Temmuz’un tüm Şehitlerine Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Cenab-ı Allah bizi Milletimize, ülkenin, Milletin geleceği için feda-i can edenlere, gaza ehli Gazilerimize onların emanetlerine mahcup etmesin. Amin