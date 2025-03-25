Soylu’dan CHP’ye Sert Tepki: Sabrımız Taşıyor

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN HEDİYE AÇIKLAMASI

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile partisinin hedef alındığı bir açıklama yaptı. Soylu, sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, Saraçhane’deki protestolar esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yöneltilen hakaretler sebebiyle CHP’yi eleştirdi. Soylu, “Recep Tayyip Erdoğan, devletimizin ve ailemizin reisidir. Özgür Özel ve avanesi; sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz. Provokatörlere talimat veriyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik söylenen tüm sözleri üzerimize alırız. Bizden söylemesi… Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız” ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN GÖZALTILAR HAKKINDA AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane’de gerçekleşen gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, merhum annesine ve ailesine hakaret edildiğini belirterek, bu olaylarla bağlantılı olarak 43 kişi gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır. Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” şeklinde konuştu.