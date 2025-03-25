Soylu’dan Muhalefete Sert Eleştiri

PROTESTOLARA YANIT

Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Saraçhane’de altı gündür süren protestolar hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içerikli sözler sebebiyle muhalefeti sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Soylu, “Recep Tayyip Erdoğan, devletimizin ve ailemizin reisidir. Özgür Özel ve avanesi; sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz” dedi.

PROVOKASYON UYARISI

Soylu, açıklamalarında provokatörlere yönelik talimat verildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik söylenen tüm sözleri üzerimize alırız. Bizden söylemesi… Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız” ifadelerini kullandı.