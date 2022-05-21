İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyanın en güvenli pasaportunun basılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dünyanın en güvenli pasaportunu basıyoruz. Ağustos ayında bu pasaport vatandaşımızın hizmeti ile buluşacak” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, ATO Congresium’da düzenlenen 4’üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret etti. Fuar alanında ürünleri inceleyen Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, Darphane ve Damga Matbaası standında yerli pasaportu inceleyip, “Dünyanın en güvenli pasaportunu basıyoruz. Ağustos ayında bu pasaport vatandaşımızın hizmeti ile buluşacak. Pasaportun kendine ait özellikleri var; bütün bilgilerin içinde olduğu sistem, şu anda kullandığınız pasaportun yüzde 40 daha incesi. Hem pasaportumuzu hem ehliyetimizi hem kimlik kartımızı hem de Türk vatandaşı olup da yabancı ülkede yaşadığı için Türk vatandaşlığından çıkanlara verdiğimiz mavi kartımızı inşallah cumhuriyetin 100’üncü yılında güvenlik önlemleri daha yüksek şekilde kullanıcılarımız ile buluşturacağız. Ehliyette de çift pencere olacak ve çipli olacak. Ehliyeti kimliğe yüklüyorduk şimdi kimliği de ehliyete yükleyebileceğimiz bir süreç başlatıyoruz. Pasaportta hem tarihi miraslarımız hem doğal zenginliklerimiz var hem de Cumhuriyet Türkiye’sinin eserleri var. İlk kez de ‘Türkiye’ yazacak. Yeni bir deneme yapıyoruz. Onu da Hollanda’da test ettik, başarılı oldu. Kimliğe de ehliyete de renkli fotoğraf basacağız” diye konuştu.