Soylu: Gabar’da kaliteli petrol çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gabar’da Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Gabar kuyusunda uzun zamandır çalışma yapıyorduk. Büyük bir rezerve ulaşılması hedefleniyordu. Şimdi Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktı” dedi.

Soylu, Sarıyer’de AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları”na katıldı. Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı’nda gerçekleştirilen kahvaltı programına birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve muhtarlar katıldı.

Soylu, programda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Türkiye’de bizi terörle imtihan etmeye çalıştılar, sınadılar. Bu ülkenin dağlarında 3 binin üzerinde PKK’lı vardı. Şimdi içerideki terörü neredeyse tasfiye ettik, 86 sayısına kadar düşürdük.

Bugün doğu ve güneydoğuda 450’nin üzerinde bekleyen yatırımcı var. Hepsi sanayi sitelerinin yapılmasını bekliyor. Batman’da yaklaşık 6-7 aydır petrol bulduk. Günlük 8 bin 900 varil petrol üretiyoruz. Türkiye’nin en çok petrol ürettiği alanlardan birisidir. Gabar kuyusunda uzun zamandır çalışma yapıyorduk. Büyük bir rezerve ulaşılması hedefleniyordu. Şimdi Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktı.”

Gezi Parkı olaylarında faizin 3-4 olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

“Nasıl PKK terörizmi ile uğraşıyorsak faiz terörizmi ile de uğraşıyoruz. Gezi olaylarından sonra faiz nereye gitti? Türkiye’nin 20 milyar dolar üzerinde uluslararası doğrudan yatırımı vardı. Gezi olaylarından sonra batının dirsek çevirmesi ile Türkiye’yi kısıtlamak istemesi uluslararası doğrudan yatırımlarımıza ket vurdu. Biz kendi içimizde kendi altyapımızı oluşturmaya çalıştık. Bizim avantajlarımız ile oyunu kuralım istedik. Türkiye bugün kendi avantajlarını uygulamaktadır. ‘Tayyip Erdoğan gitsin’ diyorlar, gitsin. Biz gidelim de yerimize ne gelecek? Bu sorunun sorulması lazım. Terazinin de bir adaleti var. İstanbul’da hayatınıza 4 yıl içerisinde ne dokundu? Alt geçit yapmak zor mu? İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü yapılmasaydı İstanbul’un hali ne olacaktı?”