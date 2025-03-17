Soylu Güvenlik Kontrolünde Gergin Anlar Yaşadı

BEKLENMEDİK OLAY VE HAVALİMANI GÜVENLİK KONTROLÜ

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Almanya’nın Stuttgart kentinde katıldığı bir etkinliğin ardından Türkiye’ye dönerken, havalimanında beklenmedik bir olayla karşılaştı. Baden-Württemberg eyaletinde Türk toplumuyla buluşma amacıyla yapılan iftar programına katılan Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte Stuttgart Havalimanı’na geldi. Ancak burada yaşadığı güvenlik kontrolü, kısa sürede gündeme oturdu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İLE GERGİNLİK

Oda TV’nin haberine göre, Soylu havalimanında güvenlik kontrolünden geçerken, Türkçe konuşan bir görevli yüksek sesle “Durur musunuz? Üstünüzü arayacağım” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Dedektörden geçen Soylu’nun üzeri arandıktan sonra, başka bir görevli yine Türkçe olarak “Kemerinizi çıkarın” talebinde bulundu. Bu isteği, eski bakanı sinirlendirdi. Soylu, “Neden kemerimi çıkarıyorum? Kim olduğum belli, üstüm arandı” diyerek tepki gösterdi. Ancak görevlilerin ısrarcı tavrı tartışmayı büyüttü.

TARTIŞMA SONRASI KEMERİ FIRTATMAK

Tartışmanın uzaması üzerine, Soylu’nun sabrı taştı. Türkçe konuşan görevlilerin tahrik edici üslubuna daha fazla dayanamayan eski bakan, kemerini çıkararak görevlilerin arkasına doğru fırlattı. Bu esnada eşi Hamdiye Soylu da görevlilere dönerek, “Bu da size hediyemiz olsun” ifadesini kullandı. Olay büyüdükçe Alman polisleri devreye girdi ve çifte özür dileyerek yaşananların bir hata olduğunu belirtti. Soylu çifti, özrü kabul ederek durumu yatıştırdı.

PROGRAMIN ARDINDAN YAŞANANLAR

Süleyman Soylu’nun Stuttgart ziyaretinin amacı, Türk toplumu ile buluşmak ve gençlerle bir araya gelmekti. Uluslararası Demokrasi Birliği (UID) tarafından düzenlenen etkinlikte, Soylu gurbetçilerin sorunlarını dinlemiş ve cami ziyaretlerinde bulunmuştu. Ancak dönüş yolunda yaşanan bu olay, etkinliğin gölgesinde kaldı. Türkçe konuşan görevlilerin tavrı ve Soylu’nun tepkisi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

OLAYIN YANKILARI VE SORULAR

Yaşanan durum, havalimanı güvenlik prosedürleri ile görevli davranışları konusunda tartışmaları beraberinde getirdi. Soylu’nun kimliğinin bilindiği halde neden böyle bir muameleye maruz kaldığı, görevlilerin Türkçe konuşarak dikkat çekmeleri ve olayın gelişimi merak konusu oldu. Alman yetkililerin özür dilemesi durumu sakinleştirse de, olay kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.