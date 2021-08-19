Soylu: Hakkari’de 8 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzenlenen operasyonda 8 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi” dedi.
Hakkari’de düzenlenen iç güvenlik operasyonunda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamayı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.
Soylu Twitter’dan “Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum” mesajını paylaştı.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de devam eden Eren-7 Operasyonu’nda da 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.