Soylu: Hesabını verecekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt dışında yakalanan suçluların iadesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yurt dışında yakalanan suçluların iadesine ilişkin konuşan Bakan Soylu, “Bir hat var , bu hattı son zamanlarda kapattık. Türkiye’de suç işleyip Gürcistan üzerinden başka ülkelere geçip orada suç işleyen suç örgütleri var. Bu alanı da kapatmış durumdayız. Hem bunlar organize suç örgütleri hem mali suçlar hem de diğer suçlarla ilgilidir. Örneğin; INTERPOL birimimiz de açıkladı. Dünyanın neresinde olursa olsun izliyoruz, takip ediyoruz, bunları Türkiye’ye getirmek için çaba sarf ediyoruz. Serkan Kurtuluş’u 20 Haziran 2020’de Arjantin’de yakalattık ve orada cezaevinde. Onunla birlikte Deniz Camgöz de orada, aynı şekilde Arjantin’de cezaevinde. Türkiye’de birçok cinayet işlemiş, Gürcistan’da adli kontrolle çıktıktan sonra kaçan Barış Boyun da İtalya’da Rimini şehrinde yakalandı ve şu an hapiste, iadesini bekliyoruz. Volkan Rençber de Karadağ’da yakalandı. Mehmet Sabri Şirin de Hollanda’da yakalanmış oldu. Bunların hepsi organize suç örgütü üyeleri. Muhataplarımızla sürekli görüşme halindeyiz. Bulgaristan ve Arnavutluk İçişleri Bakanlarıyla görüştük. Önümüzdeki mahkemelerden sonra iade edileceklerini bekliyoruz. Oranın da iç hukuk sistemi var ve iç hukuk sistemi işliyor.” dedi.

Bakan Soylu, “Cenk Çelik’in yaralanması olayı var. 36 saat içinde Edirne’den yurtdışına kaçarken yakalandı. Bugün veya yarın da mahkemeye çıkacaktır. Hem silahı hem kendisi yakalandı ama o iş orada kalmayacak. Milletimize şunu söylemek isterim. Suç olduktan sonra suçun veya suçlunun serbest gezmesine veya suçuna devam etmesine yönelik anlayışı kabul etmiyoruz. Suçluyu dağda da şehirde de buluyoruz ve adalete teslim ediyoruz. Bütün bunları gerçekleştirirken devletin gücünü de ortaya koymaya çalışıyoruz. Kim nerede olursa olsun suç işlerse bunun hesabını verecektir.” şeklinde konuştu.

THODEX KURUCUSUNUN İADESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Thodex kurucunun iadesiyle ilgili son durumu da paylaşan Bakan Soylu, “Muhataplarımızla sürekli görüşme halindeyiz. Ben en son dün Bulgaristan içişleri bakanı ile bugün de Arnavutluk içişleri bakanı ile görüştük. Önümüzdeki mahkemelerden sonra iade edilmelerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.