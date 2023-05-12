Soylu: Kılıçdaroğlu benden kaset için yardım istedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı ve AK Parti ikinci bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Bana kendi milletvekilinin kasetini, ‘Ne olursun Süleyman Soylu bunu bul’. Bu milletvekilinin kasetini, bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim. Biz insanlık yaptık, adamlık yaptık. Gittik Kıbrıs’ta yakaladık kasetleri aldık” dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti ikinci bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’nda partililerle ve STK temsilcileriyle buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştiren Soylu, “Rezil, terbiyesiz, ahlaksız Kılıçdaroğlu. Bana kendi milletvekilinin kasetini, ‘Ne olursun Süleyman Soylu bunu bul’. Bu milletvekilinin kasetini, bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim. Biz insanlık yaptık, adamlık yaptık. Gittik Kıbrıs’ta yakaladık kasetleri aldık, sakladık ve bugüne kadar kendi milletvekilinin kaseti çıkmadı. Sen edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile işbirliği yapıyorsun, insanların kasetlerini ortaya koyuyorsun. Biz namuslu insanlarız. Aile mahremiyetinin ne olduğunu biliyoruz. İnsanların aileleri yok mu? İnsanları montaj kasetlerle, insanlara birtakım şeylerle itibar suikastı yapabilecek bir anlayışı ortaya koyabiliyorsun. Kendin söyledin, kendin arkadaşlarını gönderdin, rica ettin. ‘Allahını seversen milletvekilimin kasetini bul ve yok et” diye. Ne edepsiz bir adammışsın sen. Gerekirse isim veririm ama isim vermem çünkü herkes biliyor” dedi.

Muharrem İnce’nin çekilmesine değinen Soylu, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kim müdahale ediyorsa, bunun adı Kılıçdaroğlu da olsa sonuna kadar peşindeyim” diye konuştu.