Soylu: Kimse burada oyun kuramaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı açıklamasında, bu coğrafyada hiç kimsenin Türkiye’nin varlığına rağmen oyun oynayamayacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,”Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz; ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister ABD olsun.” dedi.

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ile 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmeleri devam ediyor. İçişleri, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçeleri görüşüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni açılan şehir hastanelerini fırsata dönüştürerek, üniversitelerle birlikte sinerji oluşturacak bir modelle en modern teknoloji ve en uygun mekanların en yüksek nitelikteki insan kaynağıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulduğu bir döneme geçmek istediklerini kaydederek, “Oldukça düşük maliyetlerle vatandaş memnuniyetini yüksek tutmayı başaran sağlık sistemimize yeni katacağımız hizmet modeliyle ülkemizi sağlık turizmi üssü haline getirmek zor değildir. Sağlık alanında dijitalleşmeye hız vererek vatandaşlarımızın sağlık hizmetinin her aşamasına erişimini kolaylaştırmayı, doğru zamanda doğru yerde hizmet almalarını sağlamayı ve karar destek sistemleri yardımıyla kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Koca, sigara paketlerinin tek tip olacağını belirterek, “Sigara paketleri üzerinde cazibeyi arttırıcı herhangi bir unsur bulunduramayacaktır. Sağlık, spor ve eğitim veren yerlerde sigara satışlına yasak getirilmiştir. Ayrıca, sinema, tiyatro, internet ortamında sigara reklamı anlamı taşıyabilecek herhangi, bir görüntünün bulunması da yasaklanmıştır” şeklinde konuştu.

Hastanelerin acil servislerini yeniden yapılandırdıklarını belirten Koca, “Acil servislere başvuruları azaltmak için mesai dışı poliklinik hizmetleri başlatılmıştır. Hasta yoğunluğu fazla olan eğitim araştırma hastanelerimizde acil servis fiziki mekanlarını yeniden düzenliyoruz. Ayrıca, sahada çalışan sağlık personelimizin iş yükünü azaltmak ve hastalarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına önümüzdeki aylarda acil tıp teknikerliği, veri hazırlama işletmenliği, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik atama yapıyoruz. 2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere toplam 25 bin sağlık personelinin atamasını gerçekleştireceğiz” dedi.

Şehir hastanelerine ilişkin olarak Koca, “Kamuoyunda bazı platformlarda ve burada dile getirildiği gibi, şehir hastanelerinde özellikle garanti konusu çok konuşulan bir konu. Altını çizerek söylüyorum, hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışıdır. Ne acil hizmetlerinde ne poliklinik muayenelerinde ne yatan hastada yani yatak doluluk oranında ne de herhangi bir ameliyat sayısında herhangi bir taahhüt ve garanti söz konusu değildir. Laboratuvar ve görüntüleme gibi miktara bağlı hizmet alımları konusu da çarpıtılmaktadır. SUT fiyatlarına göre önemli bir oranda indirim yapılması için belirlenen eşit değerler sayesinde, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz oranda ucuza temin edilmektedir. Yüzde 70’e kadar yüzde 40 indirim yapılmakta; yüzde 70’in üzerinde görüntüleme için yüzde 40, laboratuvarlar için ayrıca yüzde 15 indirim yapılmakta. Şu an hepimizin şikayet ettiği SUT fiyatları yani bunlarla hizmet üretilemez dediğimiz fiyatlar hiçbir şekilde değişikliğe uğramadan, aynı fiyatlar üzerinden indirim yapılarak sağlanmakta yani MR 62 lirayla bu indirim sayesinde 23 liraya kadar inebilmektedir, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hizmet yoktur” ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aile ve toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal hizmetleri tek çatı altında toplayarak, sosyal hizmet merkezlerinin aracılığıyla sunmaya devam ettiklerini kaydederek, “2018 yılında 42 merkez daha açarak sosyal hizmet merkezi sayımızı 316’ya çıkardık. Aile Sosyal Destek Programı’mız -ASDEP- ile sosyal politika uygulamalarında talepten ziyade ihtiyaçların yerinde tespitini ve çözümünü içeren arz odaklı bir hizmet anlayışına geçerek sosyal yardım ve hizmetlerde yeni bir dönem başlattık. ASDEP görevlilerimiz ile bugüne kadar bir milyonu aşkın hanede yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızla görüşme yaptık” diye konuştu.

HÜRRİYET