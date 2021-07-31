Soylu: Konya’daki olay 10 yıllık bir husumetin devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’da işlenen cinayetlerin 10 yıllık husumetin sonucu gerçekleştiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’daki silahlı saldırıyla ilgili, “Olay bir husumetin devamıdır. Bu katliam istismar edilmeye çalışılmaktadır. Olayın failleri kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecektir. ” dedi.

Konya’nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadaki bir takım iddialara tepki göstererek, olayın siyasallaştırılmaya çalışıldığının altını çizdi. “Olayın Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir.” dedi:

“Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili bir tarafı yok”

“Böyle bir acı haberin gelmesi başka bir acı üzerine acının yaşanmasıdır. Burada her olayın istismar edildiği, siyasallaştırılmaya çalışıldığı gibi bu katliam da bu menfur saldırı da bu alçak tertip de istismar edilmeye çalışılmaktadır. Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu bu meseleye çekmek bu saldırı kadar tehlikelidir, bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır. Bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın.”