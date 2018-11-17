Soylu: Leşleri sermek boynumuzun borcu

81 AFAD müdürünün katıldığı toplantıda konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil’de teröristleri leşlerini milletin önüne sermenin boyunlarının borcu olacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sakarya İl Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı iki günlük birlik müdürleri kampına katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Süleyman Soylu, randevu sisteminde çağrının yüzde 97’sini karşıladıklarını belirtti. Soylu, “Vatandaşımızın daha iyi istifade etmesini sağlayan bir randevu sistemini başlattık. Pazartesiden itibaren inşallah çok ayrı bir noktaya taşınacak. Her gün binlerce insanın daha iyi hizmet alabileceği bir anlayışı ortaya koyduk. Bin 170 eleman daha verdik. Onu da bırakmadık Alo 199 çağrı merkezini güçlendirdik. Çağrısının yüzde 50’sini karşılayabiliyormuşuz. Ben de öğrendim dün akşam aldığım rakam yüzde 97’dir. Bize yeterli değil yüzde 100’ünü karşılamalıyız” dedi.

‘KİMSEYE FIRSAT VERMEMELİYİZ’

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda HDP’li bir milletvekilinin ‘Siz işgalcisiniz’ sözü sonrasında çıkan gerginliğe de değinen Bakan Soylu, “Gerçekleşen toplantıda ‘siz işgalcisiniz’ dedi bize. Kendi toprağımızda bize işgalci olarak nitelendirdi. Edepsizliği, ahlaksızlığı ve ihaneti görüyor musunuz? Yetmedi aynı zamanda bu kadar terörist etkisiz hale getirdiğimiz zaman bize kalkıp ‘siz muhalifleri öldürdünüz’ dedi. Siyasal bir meşrutiyet sağlamaya çalışıyor. Bu topraklarda hem uyanık olmamız, cümleyi bile aradan kapmalıyız. Kimseye fırsat vermemeliyiz. Kimseye böyle meşrutiyet alanı sağlamamalıyız.

Memleket hepimize şehitlerimiz, gazilerimiz tarafından emanet edilmiş. Her karış toprağı kanla sulanmış. Fırsat bulsalar istediklerini orada söyleyeceklerini zannediyorlar. Toplantıda oturmuş telefonu açmış facebook üzerinden Kandil’e yayın yapıyor. Demek istiyor ki beni buraya atadınız sizin adınıza burada görevi yerine getiriyorum. Aziz milletimiz hiç merak etmesin Kandil’dekilerin leşlerini milletimizin önüne sermek bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve il müdürleri katıldı.

ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK’ÜN MEZARI BAŞINDA DUA ETTİ

Bakan Soylu, daha sonra Mardin’in Derik ilçesi Kaymakamıyken PKK’lı teröristlerce yapılan bombalı saldırıda şehit olan Muhammed Fatih Safitürk’ün mezarını ziyaret ederek dua etti. Ziyarete Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da eşlik etti. Burada bir süre dua eden Bakan Soylu, daha sonra şehit kaymakamın babası Asım Safitürk’ü evinde ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında Soylu, Sakarya’dan ayrıldı.

TRT