Soylu, Macar mevkidaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan İçişleri Bakanı Pinter ile bakanlık yerleşkesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nda (GAMER) bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Soylu ve Pinter açıklamalarda bulundu.

Macar mevkidaşı Pinter’in 12 yıldır İçişleri Bakanlığı görevini devam ettirdiğini hatırlatan Bakan Süleyman Soylu, “Sayın Pinter ikili görüşmelerimizde güzel bir ifade dile getirdi, ‘Türkiye Macaristan ilişkileri mükemmel gidiyor.’ Sayın Pinter’in bu sözü bizim için önemlidir. Kendisi bu görevde uzun yıllardır bulunan ve özellikle çalışmayı, disiplini kamu yönetiminde nasıl yapılabileceğini ortaya koyan bir kişiliktir. Yanlış hatırlamıyorsam 12 yıldır İçişleri Bakanlığı görevinde. O yüzden yükünü her geçen gün artırıyorlar. Hakikaten bir kişinin, kimliğin nasıl güçlü olduğunun göstergesi biz de kendisini örnek alıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“DOSTLUK YOLU PROJESİ ÇERÇEVESİNDE 50 POLİSİMİZE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ”

Dostluk Yolu Projesi çerçevesinde Macaristan’da 50 Türk polisinin görev yaptığını ve 3 ayrı sınır kapısında Macar polisi ile birlikte çalıştıklarını aktaran İçişleri Bakanı Soylu, “Küreselleşmenin dayatmalarına karşı milletimizi, ülkemizi, değerlerimizi, korumaya kararlıyız. Özellikle Sayın Pinter ile geçen yıl Macaristan’da çok önemli bir adım için bir araya gelmiştik. Dostluk Yolu Projesi çerçevesinde 50 polisimize ev sahipliği yapıyorlar. 3 ayrı kapıda, orada Macar polisi ile çalışıyorlar. Bugüne kadar çok ciddi bir sonuç elde ettiler, 678 bin tır denetlediler, 3 bin 700 kaçak göçmen yakaladılar, Dostluk Yolu Projesi çerçevesinde bizim vatandaşımıza da yönlendirme, destek ve yardımcı oldular. Yaklaşık 8 bine yakın vatandaşımıza tercüme yaptılar, sahte belgeler yakaladılar ve birtakım kaçakçılıkta Macar polisi ile iş birliğinde çalıştılar” değerlendirmesinde bulundu.