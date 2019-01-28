Soylu: Metruk bina kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusuna değindi ve bu işlerin yapıldığı metruk bina kalmayacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hortum ve fırtınanın vurduğu Antalya’daydı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Soylu, daha sonra Serik ilçesinde düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Burada konuşan Bakan, terör ve uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini belirtti. “Uyuşturucunun sadece arzıyla değil kullanımıyla da mücadele ettik” diyen Soylu, şunları söyledi: Yapılan araştırmalarda uyuşturucunun ev dışında en çok kullanılan mekânlarının metruk binalar ve yol kenarına, tenha yerlere park edilmiş arabalar olduğunu gördük. Buralara dönük tedbir ve kontrollerimizi arttırdık. 58 bin 59 metruk bina tespit ettik, bunların 24 bin 168’ini yıktık. 12 bin 770 tanesinin de hukuki süreçleri devam ediyor. Bütün metruk binaları sağına soluna bakmadan yıkıp geçeceğiz, hiç kimse kusura bakmasın. Metruk binaların yaydığı pislik direkt uyuşturucu ve asayiş olayları konularında halkımızı tedirgin ettiği nokta, bizim açımızdan tahammül edilemez. Bu konuda net şekilde dozeri vuracağız. Sokaklarımızı bu binalardan temizleyeceğiz.

TRT