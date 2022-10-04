Soylu: Muhalefet partisi, terörist için DNA raporu istedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir muhalefet partisinin ilk kez bir terörist için DNA raporu istediğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’deki PKK saldırısıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. “Bir muhalefet partisi ilk kez bir terörist için DNA raporu istedi.” diyen Bakan Soylu, “Evlat nöbetindeki ailelerin başına ne geldiğini yıllardır tartışmadılar. Lavrion Kampı’nı bugün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bunları bu elemanların nasıl toplandığını hiç tartışmadık. Bölücü örgütün sözde eski Mardin temsilcisinin bana 14 yaşında çocukları getirin demesine rağmen tartışmadılar. Paramotor o kadar uçar mı diye uzman kesilmesini bildiler. Uçar. Sen bu örgütün nasıl uluslararası lojistik destek aldığını bilmezsen bunu da bilemezsin.” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ BİR ŞEYE DAHA BAKMAK AKLIMIZA GELDİ”

Bakan Soylu, “92 teröristin nasıl ana muhalefet partisinin raporunda yer aldığını da tartışmadık. Bizim bir terörist listemiz var. O listeye bakarız, gri midir, kırmızı mıdır… Şimdi bir şeye daha bakmak aklımıza geldi, ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nun bir bölümüne bakmak…Tutuklu gazeteciler listesinin bir kısmına da bakacağız artık. Buna ait bir özür beyanı görmedik.” şeklinde konuştu.

“PKK ile PYD arasında bağ kuramayanlar, emniyete koşup ‘eyleme karışan silahların seri numarasını istiyoruz’ diye telaşa kapıldılar.” diyen Soylu, “Bunun için milletten özür dilerler mi? Hayır. Bunun için ‘biz yanlış yaptık’ derler mi? Hayır.” dedi.

“BU EYLEM BİR ÇOK FOYAYI ORTAYA ÇIKARDI”

Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu terör saldırısında PKK ve KCK’nın elinden PKK’ya yönelik bir belge daha çıkmış oldu. ABD, YPG elemanın burada gelip eyleme karıştığını kendisi itiraf etmiş oldu. Bir eylem bir çok foyayı ortaya çıkardı. Münbiç’in nasıl bir terör yuvası olduğunu ortaya koymuş oldu.