Soylu: Pervin Buldan’ın kaseti var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Halkların Demokratik Partisi eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın Karayılan’a gönderdiği bir kaset olduğunu söyledi.

Hangi ülkeden, nereye geldiğini anında görüyoruz. Buna tedbir alıyoruz. 24 saat siber saldırılara karşı ciddi bir nöbet sistemi vardır. Emniyetimizin savunma birimi var, tüm belediyelerimizin savunma birimi var. Bu kurumlar kendilerini izliyorlar, üçüncü bir göz olarak da biz izliyoruz, BTK da bir merkez olarak izliyor. Anında harekete geçiyoruz, anında kurumlara haber veriyoruz. Siber saldırı geliyor ve arkadaşlar bunun nereden kaynaklandığını tespit ediyor. Karşı taraf da kendini geliştiriyor, biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

İNGİLTERE YENİ YASA ÇIKARIYOR

İngiltere’de şimdi yeni yasa çıkıyor. Bu yasa tanımlanmamış bir takım suçları tanımlayabilecek. Örneğin kendisini adliyenin önündeki korkuluklara kilitledi. Bu tanımlanmamış bir suç. İngiltere diyor ki, sen protesto adı altında kamu düzenini bozamazsın… Sen sosyal medya üzerinden insanları kamu düzeni bozuculuğuna çağıramazsın diyor. Sen ülken için yapılan bir alt yapı projesini protesto edemezsin diyor. Sen buna itiraz edersen sana ceza veririm diyor. Bir yerde durup protesto eylemi gerçekleştiremezsin diyor. Bütün bunlarla ilgili polislerin yetkilerini artırıyorum diyor.

TÜRKİYE’NİN HİÇBİR YERİNDE ADIM ATTIRILMADI

Bundan 1 ay önce Duran Kalkan bir talimat veriyor. Diyor ki Türkiye’nin her yerinden Apo’nun tecit edildiğini, protesto edebilmek için… Bir teröristin ne yapılması lazım? Bunun için 81 ilden Bursa Gemlik’e gideceksiniz ve burada bunu protesto edeceksiniz. Peki biz ne yaptık bu talimatı izledik. Tekirdağ merkezli bir operasyon yaptık. İstihbaratımız, terör birimlerimiz KCK tipi bir yapılanmayı tespit ettiler ve ciddi bir operasyon yaptılar. Bu operasyonda Gemlik yürüyüşündeki tüm kodları biz aldık. Türkiye’nin hiçbir yerinde adım attırılmadı.

BUNLAR AHLAKSIZLAR

Biz bir terör yürüyüşüne müsaade edemeyiz. Polis hemen engelliyor, diğerleri de polisi zorlamaya çalışıyor, polis orada duruyor. Birincisi normal kendileri dururlar, ikincisi kalkanla dururlar, üçüncüsü gaz sıkarlar ve dördüncüsü su sıkarlar. Ama siz polise hakaret ediyorsunuz! Bunlar ahlaksızlar, bunun bilinmesini istiyorum. Gezi Olayları’nda bir polisimiz, bir kadın geliyor. Çok yoruldunuz oğlum diyor, evet diyor, devlet görevi diyor. Kaç yaşındasın oğlum diyor, 24 diyor. Evli misin diyor, evliyim diyor. Eşin evde yalnız değil mi diyor. Benim oğlum senin eşinin yanına gitsin diyor. Orada yapmak istediği şey şu; polisin kendisine yapacağı davranışı, suçsuz gibi gösterip mağdur olmak için bunu yapıyorsunuz.

KARAYILAN’IN BULDAN’A GÖNDERDİĞİ KASET

Sözde milletvekilleri, ben bunlara milletvekili denmesine karşıyım. Bunlar PKK’nın militanı. Bunlar PKK’nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Pervin Buldan’a Murat Karayılan’ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiriler, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar.