Soylu: Sadece koltuk için pazarlık malzemesi yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini eleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Terörle Mücadele Yasası’na ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Yeni Dönemde AB ve Türkiye” Toplantısı’nda “Terörle Mücadele Yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmelidir” açıklamasında bulunduğunu hatırlattı.

3713 sayılı mevcut Terörle Mücadele Yasası’nın uluslararası hukuk normlarına uygun olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “Bunun aksini söylemek, mevcut yasayı yok saymak veya bugüne kadar bu yasa çerçevesinde yapılan işlemleri hükümsüz saymak anlamına gelmektedir. Bu tavır ve anlayış, tam da terör odakları ile onların sahiplerinin isteyip de bulamadığı bir durumdur” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“AB Vize Serbestisi görüşmeleri kapsamında AB tarafı, ülkemizden Terörle Mücadele Yasası’nda birkaç maddede düzenleme talep etmiş, ancak Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu terör tehdidi ve sınır bölgelerimizdeki istikrarsız çatışma ortamları dikkate alınarak, bu konuda mevcut uygulamanın devamındaki tutumumuz muhataplarımıza açık bir şekilde iletilmiştir. Ülkemizin milli menfaatleri düşünülmeden, mevcut terör risklerimiz ve sınır coğrafyalarda yaşanan istikrarsız ortam dikkate alınmadan, hiçbir stratejik değerlendirme yapılmadan, sadece mavi boncuk dağıtmak ve beklenti içerisinde olduğu odaklardan destek alabilmek adına yapılmış bu talihsiz açıklamanın, bedeller ödenerek başarı ile yürütülen Türkiye’nin terörle mücadelesine hiçbir katkısı yoktur. Ayrıca bu açıklamanın terör odaklarını nasıl sevindirdiğini Milletimiz görmekte, yüksek feraseti ile değerlendirmek üzere çok iyi takip etmektedir.”

“Bihaber olduğunu bir kez daha göstermiştir”

“Kılıçdaroğlu’nun bugünkü açıklamasıyla, İngiltere, Almanya, Fransa gibi birçok ülkede toplumsal olaylardan sosyal medyaya, terör olaylarından mali suçlara kadar yeni alınan ve sıkılaştırılan yasal tedbirlerden bihaber olduğunu bir kez daha gösterdiğini” ifade eden Soylu, “Sadece koltuk için Türkiye’yi, terörle mücadelemizi, huzur ve güvenlik ortamını hiç düşünmeden büyükelçiler üzerinden açık çek vererek pazarlık malzemesi yapmıştır” açıklamasında bulundu.

Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

“Terörle mücadelemizi hukuksuz ithamına alet etmesi, şehitlerimize ve milletimize haksızlıktır, kahraman güvenlik güçlerimize iftiradır. Terörle mücadele yasasını değiştirmeyi teklif edenler, terör koridorunu PKK/PYD’ye teslim etmek, başta PKK olmak üzere terör örgütlerine yurt içerisinde dokunulmazlık vermek, meşruiyet sağlamak, siyaset, sivil toplum, belediye dahil birçok alanda terör hakimiyeti kurmak, teröre karşı ‘eli kolu bağlı bir devlet’ istemektedirler. Allah bunlara fırsat vermesin.”