Soylu: Saldırı Münbiç’ten oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2023 bütçesinin görüşmelerinde konuştu. Soylu ile CHP, HDP ve İYİ Partili milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

İLKLERİ YAŞIYORUZ: Terörle mücadele tarihimizde ilkleri yaşıyoruz. Terör, son altı yıldır ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına itilmiştir. İlk kez Cudi Cup Tenis Festivali’ni, Diyarbakır’da ‘kültür yolu’ gibi bir festivali yapıyoruz. Gabar’da ilk kez petrol çıkarılıyor. İlk kez Tendürek ve Amanoslar teröristlerden temizlendi. Evet belki birileri üzülüyor ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağlardaki teröristin ayakkabı numarası dâhil her şeyini bilmektedir. Sadece son üç yılda Amerikan senatosundan PKK-PYD’ye 2 milyar dolar yardım yapıldı.

İSTİKLAL SALDIRISI: 2016-2022 arasında teslim olanlardan ifade veren bin 248 örgüt mensubundan 393’ü yani üçte 1’i PKK’ya HDP aracılığıyla katıldığını söyledi. İstiklal saldırısının ilk gününde HDP ve Demirtaş sureti haktan basın açıklamaları yaptılar. Demek ki örgüt artık bunlara haber de vermiyor. İki gün geçince hizaya geldiler. (HDP’lilerin eleştirileri üzerine) Sizin derdiniz ne, PYD/PKK’yı aklıyorsunuz? Mersin saldırısı da Münbiç’ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç’ten oldu. Münbiç’te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır.

18 CANLI BOMBA: Türkiye etkili operasyonlarla DEAŞ’ın hareket kabiliyetini önemli ölçüde sınırlamıştır. İçeride sadece bu yıl bin 227 operasyon, 2016’dan bugüne kadar da 8 bin 975 operasyon yapılmış, 6 bin 521 kişi tutuklanmıştır. Son üç yılda toplam 25, bu yıl da 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir. 2022 yılında toplam bin 119 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir.

119 bin TUTUKLAMA: Türkiye uyuşturucuyla mücadelesinin en parlak dönemini yaşamaktadır. Cumhuriyet tarihinin yakalama rekoru gerçekleştirilmiştir. 2022 ilk on ayında 23 bin 419 narkotik şüphelisi tutuklanmıştır. Uyuşturucu suçlarından hapishanelerde 2016’da 36 bin tutuklu vardı, bugünkü sayı 119 bin 134.

HESABI VERİLECEK: Yaklaşan seçim birilerinin psikolojisini bozmuş, sırf siyasi saiklerle akıllara ziyan değerlendirmeler yapmaya başladı. Devlete uyuşturucu suçuna ortaklık iftirasının her bir kuruşunu bu aziz millete, siyasete ispat etmeyen namerttir va bu iftiranın hesabı verilecektir.

381 BİN VATANDAŞLIK: Son dört yıldır Suriyeli sayısı doğan çocuklara rağmen artmıyor. Ülkemizde hâlen 3 milyon 595 bin Suriyeli, 319 bin uluslararası koruma statüsünde mülteci mevcut. İstisnai Türk vatandaşlığı kazananların sayısı da 50 bini Türkmen olmak üzere 219 bin Suriyeli, 110 bin Ahıska Türkü, 10 bin Uygur Türkü ve 41 bin 908 Afgan olmak üzere toplam 381 bin kişidir.

Komisyonda yüksek tansiyon!

Bakan Soylu ile muhalefet temsilcileri arasında komisyonda sert tartışmalar yaşandı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın “Bize hakaret ediyorsunuz” çıkışına Soylu, “Ben teröriste hakaret ettim. Kendinizi terörist olarak görüyorsanız ben bilmem” karşılığını verdi. CHP’li Engin Özkoç, Soylu’nun “uyuşturucu ticareti yapanlar, uyuşturucu kullananlar ve mafya liderleriyle” çektirdiğini iddia ettiği fotoğrafları gösterdi. Soylu da CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu, taciz suçluları ve teröristlerle çektirdiğini iddia ettiği fotoğraflarla Özkoç’a karşılık verdi.