Soylu: Suriyeliler ülkelerine dönmek istiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacı tartışması hakkında konuştu ve yüzde 70’inin ülkesine geri dönmek istediğini söyledi.

Soylu, Türkiye’de 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacı olduğunu söyledi. “Sığınmacılar elbette ülkelerine dönecek” diyen İçişleri Bakanı, seçimlerde oy kullanacak sığınmacı sayısını da açıkladı.

akan Soylu, yaptıkları araştırmalara göre, Suriyeli sığınmacıların yüzde 70’inin ülkelerine dönmek istediklerini belirttiklerini aktardı.

“Coğrafyamızla ilgili ilkokuldan itibaren stratejik bir coğrafyada olduğumuzu ifade ederler. Geldiğim noktada şunu görüyorum, evet stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunlar kadar önemli olan bir şey var. Büyük bir medeniyetin devamıyız. Stratejik bir coğrafya, köprü bir coğrafya, bütün bunlar varken, bu ülkenin en temel belirleyici unsur medeniyetimiz.