Soylu: Tek bir terörist kalmayana dek sürecek

Diyarbakır Aslantepe Üs Bölgesi’nde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonların tek bir terörist kalmayana dek süreceğini söyledi.

Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi’nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu”nun başlatıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

TEK TERÖRİST KALMAYANA KADAR DEVAM EDECEK

İçişleri bakanı Süleyman Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde uzun zamandan beri takibinde olduğumuz teröristleri Eren 17 Kış-Abluka Operasyonu’nda etkisiz hale getirdik. Bu sektörde temizlenmeye muhtaç bir sektör. Burada geçen yıl, bu yıl ve ondan önceki yıl 300 milyon kök kenevir buradan ele geçirildi. Önce terör örgütünün finansmanını burada kuruttuk, şimdi buradaki bütün varlığını kurutacağız. Bu harekat başladı, bitiş tarihi burada tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek. Kışın olması, kar olması, bizi hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

İmha anlayışıyla ortaya koyduğumuz büyük bir mücadele gücü ile devam ediyoruz. Karadeniz’den Amanos’a kadar. En son Allah nasip etti. Kahramanlarımızın gerçekleştirdiği Eren 17 son baha kış operasyonunda Cudi dağında uzun zamandan beri takibinde olduğumuz. Eren 17 operasyonunda çok sayıda terörist etkisiz hale getirmiş olduk.

Tek bir terörist kalmayana kadar harekat devam edecek. Diyarbakır, Batman ,Bingöl ve Muş kırsalında başlatıldı. Dualarımız kahramanlarımızla birlikte. Bizim evlatlarımız her şeyi başardılar bunu da başaracaklar. Milletimize sözümüz devam etmektedir.

Bu bölgede 21- 24 arasında bir terörist olduğunu biliyoruz. Bazen farklı bölgelere kayış söz konusu olabiliyor.