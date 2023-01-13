Soylu: Teröristlere göz açtırmamalıyız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye dikkat çekti ve teröristlere göz açtırılmayacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle; Dün sahil güvenliğin yıllık değerlendirme toplantısındaydım. Onur ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aldığımız noktadan getirdiğimiz nokta çok üst seviyededir. Önümüzdeki hafta jandarma ile birlikte olacağız. İHA’lardan SİHA’lara kadar bütün teknolojik altyapılarımıza kadar büyük jandarmamız büyük yol kat etmiştir. Şehirde kırsal,terör örgütünü bir daha ayağa kaldıramayacak şekilde beline vurulan darbenin sahibi olmuşlardır. Eğer biz teşkilatlarımızla ilgili böyle bir değerlendirmeyi yapabiliyorsak, aynı değerlendirmeyi devletimiz, milletimiz için yapabilecek kapasitedeyiz.

Elbette ki bu yıl yaklaşık 46 milyon turist, 51.5 milyar dolar civarında bir turizm elde edilmişse, Türkiye’nin doğusunda fabrikalar her şekilde artıyorsa, istihdam 31 milyonu aşmış ise ihracat 254 milyar seviyesine ulaşmış ise burada etrafındaki ateş çemberine rağmen kahramanlarımızın katkısı çok büyüktür.

Bu anlayışla birlikte şunu çok net bir şekilde ifade etmem gerekir. Güvenlik sahasında bir yandan terör, uyuşturucu kaçak göç gibi küresel sorunlarla mücadele ediyoruz. Bir yandan da teknolojinin ürettiği siber suçlar gibi yeni suç türleriyle mücadele ediyoruz. Batılı ülkelerin terör örgütlerine de aynen destekleri devam edecek. Onun için az önce ifade ettiğim gibi gayretimizi artırarak çalışmalıyız.

Tek terörist kalıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Kim hangi siyasi hesabı yaparsa yapsın. Kırsalda veya şehirde ne kadar başarılı olursak olalım bu teyakkuzu devam ettirmeliyiz. Teröristlere göz açtırmamalıyız.