Soylu: Tipik bir PKK saldırısıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe sunumu yaptı.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle; İstiklal Caddesi’ndeki saldırı PKK’nın sivilleri hedef alan tipik saldırısıdır.

Türkiye, DEAŞ’a net alan bir mücadele vermektedir. Tezkere hayır diyenlere rağmen DEAŞ’a harekatlar büyük darbeler vurmuştur.

Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir.

Bugün dağlarımızda Eren Abluka operasyonlarımız devam ediyor. Metina, Abasin-Basyan, Hakurk, Zap… Mücadele temizlenene kadar, terör örgütlerini buradan tamamını çıkarana kadar devam edecek.

Türkiye dünyanın uyuşturucuya teslim olduğu bir yüzyıl da uyuşturucuyla mücadelenin en başarılı dönemini yaşamaktadır. Maddeye bağlı ürünlerin sayısı bir trend olacak şekilde azalmıştır. Cumhuriyet tarihinin yakalama rekoru gerçekleşmiştir.