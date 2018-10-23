Soylu: Torna makineleri ele geçirdik

Terörle mücadele hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın mağaralarında bulunan eşyaları açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2 bin 500-3 bin metre yükseklikte, bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor.” dedi.

Soylu’nun açıklamalarından satırbaşları;

Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ’tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar.

Ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2 bin 500-3 bin metre yükseklikte, bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor.